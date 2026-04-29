NASDAQ Composite Index-Papier ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein ACADIA Pharmaceuticals-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem ACADIA Pharmaceuticals-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 32,30 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in ACADIA Pharmaceuticals-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 30,960 ACADIA Pharmaceuticals-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 28.04.2026 701,86 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 22,67 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 701,86 USD, was einer negativen Performance von 29,81 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete ACADIA Pharmaceuticals eine Marktkapitalisierung von 3,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at