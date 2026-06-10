NASDAQ Composite Index-Papier ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein ACADIA Pharmaceuticals-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in ACADIA Pharmaceuticals-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Das ACADIA Pharmaceuticals-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die ACADIA Pharmaceuticals-Aktie bei 24,72 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 40,453 ACADIA Pharmaceuticals-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 21,84 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 883,50 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 11,65 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von ACADIA Pharmaceuticals belief sich jüngst auf 3,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at