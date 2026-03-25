NASDAQ Composite Index-Papier ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ACADIA Pharmaceuticals von vor 5 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in ACADIA Pharmaceuticals-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der ACADIA Pharmaceuticals-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die ACADIA Pharmaceuticals-Anteile bei 26,02 USD. Bei einem ACADIA Pharmaceuticals-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 384,320 ACADIA Pharmaceuticals-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 055,34 USD, da sich der Wert eines ACADIA Pharmaceuticals-Papiers am 24.03.2026 auf 20,96 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 19,45 Prozent.

Der Börsenwert von ACADIA Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 3,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at