NASDAQ Composite Index-Papier ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ACADIA Pharmaceuticals von vor 5 Jahren eingebracht

ACADIA Pharmaceuticals-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 47,31 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die ACADIA Pharmaceuticals-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 21,137 ACADIA Pharmaceuticals-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 519,76 USD, da sich der Wert einer ACADIA Pharmaceuticals-Aktie am 24.02.2026 auf 24,59 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 48,02 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von ACADIA Pharmaceuticals bezifferte sich zuletzt auf 4,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at