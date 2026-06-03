ACADIA Pharmaceuticals Aktie
WKN: 603035 / ISIN: US0042251084
|Langfristige Performance
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03.06.2026 16:04:19
NASDAQ Composite Index-Papier ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte eine ACADIA Pharmaceuticals-Investition von vor einem Jahr eingebracht
ACADIA Pharmaceuticals-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 21,98 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 4,550 ACADIA Pharmaceuticals-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.06.2026 95,04 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 20,89 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 4,96 Prozent.
ACADIA Pharmaceuticals erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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