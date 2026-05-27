NASDAQ Composite Index-Papier ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in ACADIA Pharmaceuticals von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren wurde die ACADIA Pharmaceuticals-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das ACADIA Pharmaceuticals-Papier an diesem Tag 35,61 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die ACADIA Pharmaceuticals-Aktie investierten, hätten nun 280,820 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 970,23 USD, da sich der Wert eines ACADIA Pharmaceuticals-Papiers am 26.05.2026 auf 21,26 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 40,30 Prozent vermindert.

Jüngst verzeichnete ACADIA Pharmaceuticals eine Marktkapitalisierung von 3,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at