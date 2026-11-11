ACADIA Pharmaceuticals Aktie

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WKN: 603035 / ISIN: US0042251084

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Performance unter der Lupe 11.11.2026 16:03:53

NASDAQ Composite Index-Papier ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in ACADIA Pharmaceuticals von vor 10 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in ACADIA Pharmaceuticals-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der ACADIA Pharmaceuticals-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 28,81 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das ACADIA Pharmaceuticals-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 347,102 ACADIA Pharmaceuticals-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 345,02 USD, da sich der Wert eines ACADIA Pharmaceuticals-Papiers am 10.11.2026 auf 18,28 USD belief. Das entspricht einem Minus von 36,55 Prozent.

ACADIA Pharmaceuticals wurde am Markt mit 2,83 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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