NASDAQ Composite Index-Papier ACADIA Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in ACADIA Pharmaceuticals von vor 3 Jahren angefallen

Bei einem frühen ACADIA Pharmaceuticals-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren wurden ACADIA Pharmaceuticals-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das ACADIA Pharmaceuticals-Papier letztlich bei 21,76 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,596 ACADIA Pharmaceuticals-Papiere. Die gehaltenen ACADIA Pharmaceuticals-Papiere wären am 27.10.2026 92,69 USD wert, da der Schlussstand 20,17 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 7,31 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von ACADIA Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 3,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at