So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in ACADIA Pharmaceuticals-Aktien verlieren können.

Am 25.11.2023 wurde die ACADIA Pharmaceuticals-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 22,29 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die ACADIA Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 44,863 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der ACADIA Pharmaceuticals-Aktie auf 18,28 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 820,10 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 820,10 USD, was einer negativen Performance von 17,99 Prozent entspricht.

ACADIA Pharmaceuticals markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at