Adobe Aktie

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WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012

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Adobe-Investment 05.08.2026 16:03:56

NASDAQ Composite Index-Papier Adobe-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Adobe von vor 10 Jahren eingefahren

NASDAQ Composite Index-Papier Adobe-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Adobe von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Adobe-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Adobe-Aktie statt. Der Schlusskurs des Adobe-Papiers betrug an diesem Tag 99,04 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,010 Adobe-Aktien im Depot. Die gehaltenen Adobe-Anteile wären am 04.08.2026 259,99 USD wert, da der Schlussstand 257,49 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 159,99 Prozent vermehrt.

Adobe wurde jüngst mit einem Börsenwert von 99,92 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

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