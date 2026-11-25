Bei einem frühen Adobe-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Adobe-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 105,02 USD. Bei einem Adobe-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,522 Adobe-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 24.11.2026 auf 232,08 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 209,86 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 120,99 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Adobe bezifferte sich zuletzt auf 87,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at