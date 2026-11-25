Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
|Adobe-Investition im Blick
|
25.11.2026 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Papier Adobe-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adobe von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Adobe-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 105,02 USD. Bei einem Adobe-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,522 Adobe-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 24.11.2026 auf 232,08 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 209,86 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 120,99 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Adobe bezifferte sich zuletzt auf 87,19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
Nachrichten zu Adobe Inc.
|
20.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Start des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
18.11.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
18.11.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 gibt nach (finanzen.at)
|
18.11.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Adobe von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
17.11.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Start des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
16.11.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16.11.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
|
11.11.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Adobe von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
Analysen zu Adobe Inc.
|13.03.26
|Adobe Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.09.25
|Adobe Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.24
|Adobe Buy
|Deutsche Bank AG
|13.03.26
|Adobe Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.09.25
|Adobe Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.24
|Adobe Buy
|Deutsche Bank AG
|12.09.25
|Adobe Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.24
|Adobe Buy
|Deutsche Bank AG
|13.03.26
|Adobe Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Adobe Inc.
|211,75
|-0,35%