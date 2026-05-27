Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
|Performance im Blick
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27.05.2026 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Papier Adobe-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adobe von vor 3 Jahren gekostet
Vor 3 Jahren wurde die Adobe-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Adobe-Papier bei 415,39 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 24,074 Adobe-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 789,50 USD, da sich der Wert eines Adobe-Anteils am 26.05.2026 auf 240,49 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 42,11 Prozent.
Adobe wurde am Markt mit 98,86 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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