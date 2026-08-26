NASDAQ Composite Index-Papier Adobe-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adobe von vor 5 Jahren gekostet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Adobe-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 652,39 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,153 Adobe-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 25.08.2026 41,99 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 273,92 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 58,01 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete Adobe eine Marktkapitalisierung von 109,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at