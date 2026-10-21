Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
|Profitables Adobe-Investment?
|
21.10.2026 16:03:39
NASDAQ Composite Index-Papier Adobe-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adobe von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Adobe-Aktie statt. Der Schlusskurs der Adobe-Anteile betrug an diesem Tag 638,66 USD. Bei einem Adobe-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15,658 Adobe-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Adobe-Aktien wären am 20.10.2026 4 019,82 USD wert, da der Schlussstand 256,73 USD betrug. Damit wäre die Investition um 59,80 Prozent gesunken.
Der Adobe-Wert an der Börse wurde auf 96,24 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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