NASDAQ Composite Index-Papier Adobe-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adobe von vor 5 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Adobe eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Adobe-Aktie statt. Der Schlusskurs der Adobe-Anteile betrug an diesem Tag 638,66 USD. Bei einem Adobe-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15,658 Adobe-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Adobe-Aktien wären am 20.10.2026 4 019,82 USD wert, da der Schlussstand 256,73 USD betrug. Damit wäre die Investition um 59,80 Prozent gesunken.

Der Adobe-Wert an der Börse wurde auf 96,24 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at