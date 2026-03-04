Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
|Hochrechnung
|
04.03.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Papier Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adobe-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde die Adobe-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Adobe-Aktie letztlich bei 344,04 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 29,066 Adobe-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.03.2026 gerechnet (270,99 USD), wäre die Investition nun 7 876,70 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 21,23 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Adobe bezifferte sich zuletzt auf 107,08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
Analysen zu Adobe Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Adobe Inc.
|235,80
|0,43%