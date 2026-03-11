NASDAQ Composite Index-Papier Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adobe-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Adobe Aktie
Heute vor 5 Jahren wurde das Adobe-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 451,06 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,222 Adobe-Aktien. Die gehaltenen Adobe-Papiere wären am 10.03.2026 61,00 USD wert, da der Schlussstand 275,13 USD betrug. Damit wäre die Investition um 39,00 Prozent gesunken.
Die Marktkapitalisierung von Adobe belief sich zuletzt auf 112,61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
