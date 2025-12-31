Adobe Aktie

WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012

Rentables Adobe-Investment? 31.12.2025 16:04:02

NASDAQ Composite Index-Papier Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adobe-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Adobe-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Adobe-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 444,68 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,225 Adobe-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 30.12.2025 79,27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 352,51 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 20,73 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für Adobe eine Börsenbewertung in Höhe von 147,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

