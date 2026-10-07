NASDAQ Composite Index-Papier Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adobe-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Adobe-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Adobe-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 348,31 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Adobe-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,287 Adobe-Aktien. Die gehaltenen Adobe-Anteile wären am 06.10.2026 68,36 USD wert, da der Schlussstand 238,12 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 31,64 Prozent abgenommen.

Alle Adobe-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 92,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at