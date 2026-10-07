Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
|Profitable Adobe-Anlage?
|
07.10.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Papier Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adobe-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Adobe-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 348,31 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Adobe-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,287 Adobe-Aktien. Die gehaltenen Adobe-Anteile wären am 06.10.2026 68,36 USD wert, da der Schlussstand 238,12 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 31,64 Prozent abgenommen.
Alle Adobe-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 92,59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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