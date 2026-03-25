Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
|Hochrechnung
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25.03.2026 16:04:13
NASDAQ Composite Index-Papier Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adobe-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 25.03.2025 wurde die Adobe-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Adobe-Papiers betrug an diesem Tag 403,64 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Adobe-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 24,775 Adobe-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 917,90 USD, da sich der Wert eines Adobe-Papiers am 24.03.2026 auf 238,87 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 5 917,90 USD, was einer negativen Performance von 40,82 Prozent entspricht.
Adobe wurde am Markt mit 97,95 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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