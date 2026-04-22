Adobe Aktie

Adobe für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Adobe-Anlage? 22.04.2026 16:04:33

NASDAQ Composite Index-Papier Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adobe-Investment von vor einem Jahr eingefahren

NASDAQ Composite Index-Papier Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adobe-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Adobe-Aktien verlieren können.

Am 22.04.2025 wurden Adobe-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Adobe-Anteile bei 349,91 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Adobe-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,286 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 70,64 USD, da sich der Wert einer Adobe-Aktie am 21.04.2026 auf 247,18 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 29,36 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Adobe belief sich zuletzt auf 100,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Adobe Inc.

mehr Nachrichten