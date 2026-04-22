Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
|Lohnende Adobe-Anlage?
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22.04.2026 16:04:33
NASDAQ Composite Index-Papier Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adobe-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 22.04.2025 wurden Adobe-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Adobe-Anteile bei 349,91 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Adobe-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,286 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 70,64 USD, da sich der Wert einer Adobe-Aktie am 21.04.2026 auf 247,18 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 29,36 Prozent eingebüßt.
Der Börsenwert von Adobe belief sich zuletzt auf 100,42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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