Adobe Aktie

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WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012

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Langfristige Anlage 12.08.2026 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Papier Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adobe-Investment von vor einem Jahr eingefahren

NASDAQ Composite Index-Papier Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adobe-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Adobe-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Adobe-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 338,43 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2,955 Adobe-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 263,71 USD gerechnet, wäre die Investition nun 779,22 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 22,08 Prozent abgenommen.

Adobe erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 108,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

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13.03.26 Adobe Sell Goldman Sachs Group Inc.
12.09.25 Adobe Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.12.24 Adobe Buy Deutsche Bank AG
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