NASDAQ Composite Index-Papier Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Adobe von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Adobe-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Adobe-Anteile bei 466,41 USD. Bei einem Adobe-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,214 Adobe-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Adobe-Aktie auf 324,47 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 69,57 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 30,43 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für Adobe eine Börsenbewertung in Höhe von 135,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

