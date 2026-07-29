NASDAQ Composite Index-Papier Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Adobe von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Adobe-Aktien verlieren können.

Am 29.07.2021 wurden Adobe-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 621,70 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Adobe-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,085 Adobe-Anteilen. Die gehaltenen Adobe-Aktien wären am 28.07.2026 4 008,04 USD wert, da der Schlussstand 249,18 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 59,92 Prozent verringert.

Am Markt war Adobe jüngst 94,47 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at