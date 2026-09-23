NASDAQ Composite Index-Papier Adobe-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Adobe von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Adobe gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Adobe-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 630,84 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,585 Adobe-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 22.09.2026 auf 238,25 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 377,67 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 62,23 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von Adobe betrug jüngst 98,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at