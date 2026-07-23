NASDAQ Composite Index-Papier ADTRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ADTRAN von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren ADTRAN-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

ADTRAN-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das ADTRAN-Papier bei 9,45 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das ADTRAN-Papier investiert hätte, hätte er nun 1 058,201 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 10,45 USD gerechnet, wäre die Investition nun 11 058,20 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 10,58 Prozent angezogen.

Alle ADTRAN-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 978,76 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at