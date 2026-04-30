ADTRAN Holdings Aktie
WKN DE: A3C7M6 / ISIN: US00486H1059
|Rentables ADTRAN-Investment?
|
30.04.2026 16:04:47
NASDAQ Composite Index-Papier ADTRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ADTRAN von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem ADTRAN-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 7,66 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das ADTRAN-Papier investiert hätte, hätte er nun 1 305,483 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 16,79 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21 919,06 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +119,19 Prozent.
ADTRAN markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!