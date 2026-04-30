ADTRAN Holdings Aktie

ADTRAN Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C7M6 / ISIN: US00486H1059

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Rentables ADTRAN-Investment? 30.04.2026 16:04:47

NASDAQ Composite Index-Papier ADTRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ADTRAN von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in ADTRAN-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem ADTRAN-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 7,66 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das ADTRAN-Papier investiert hätte, hätte er nun 1 305,483 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 16,79 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21 919,06 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +119,19 Prozent.

ADTRAN markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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