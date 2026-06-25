ADTRAN Holdings Aktie

ADTRAN Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C7M6 / ISIN: US00486H1059

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Lukrative ADTRAN-Anlage? 25.06.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Papier ADTRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ADTRAN von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ADTRAN-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der ADTRAN-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 8,93 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die ADTRAN-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 111,982 ADTRAN-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des ADTRAN-Papiers auf 13,96 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 563,27 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 56,33 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von ADTRAN belief sich jüngst auf 1,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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