NASDAQ Composite Index-Papier ADTRAN-Aktie: So viel hätte eine ADTRAN-Investition von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in ADTRAN eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 13.11.2024 wurde das ADTRAN-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die ADTRAN-Aktie an diesem Tag bei 7,99 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 12,516 ADTRAN-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 12.11.2025 100,63 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 8,04 USD belief. Mit einer Performance von +0,63 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von ADTRAN belief sich jüngst auf 643,94 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at