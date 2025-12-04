NASDAQ Composite Index-Papier ADTRAN-Aktie: So viel hätte eine Investition in ADTRAN von vor 10 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen ADTRAN-Investment gewesen.

Am 04.12.2015 wurde die ADTRAN-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren ADTRAN-Anteile an diesem Tag 16,51 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 6,057 ADTRAN-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 49,85 USD, da sich der Wert einer ADTRAN-Aktie am 03.12.2025 auf 8,23 USD belief. Das entspricht einem Minus von 50,15 Prozent.

ADTRAN erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 651,62 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at