ADTRAN Holdings Aktie
WKN DE: A3C7M6 / ISIN: US00486H1059
|Lohnendes ADTRAN-Investment?
|
04.12.2025 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Papier ADTRAN-Aktie: So viel hätte eine Investition in ADTRAN von vor 10 Jahren gekostet
Am 04.12.2015 wurde die ADTRAN-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren ADTRAN-Anteile an diesem Tag 16,51 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 6,057 ADTRAN-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 49,85 USD, da sich der Wert einer ADTRAN-Aktie am 03.12.2025 auf 8,23 USD belief. Das entspricht einem Minus von 50,15 Prozent.
ADTRAN erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 651,62 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!