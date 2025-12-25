NASDAQ Composite Index-Papier ADTRAN-Aktie: So viel hätte eine Investition in ADTRAN von vor 5 Jahren gekostet

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS feiertags-bedingt kein Handel mit der ADTRAN-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das ADTRAN-Papier 15,02 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,658 ADTRAN-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 24.12.2025 auf 8,81 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 58,66 USD wert. Mit einer Performance von -41,34 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von ADTRAN betrug jüngst 720,36 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at