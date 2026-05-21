NASDAQ Composite Index-Papier ADTRAN-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ADTRAN-Investment von vor 10 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die ADTRAN-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der ADTRAN-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 18,52 USD. Bei einem ADTRAN-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 539,957 ADTRAN-Aktien. Die gehaltenen ADTRAN-Anteile wären am 20.05.2026 7 813,17 USD wert, da der Schlussstand 14,47 USD betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 21,87 Prozent.

Am Markt war ADTRAN jüngst 1,18 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at