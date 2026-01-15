ADTRAN Holdings Aktie

Rentable ADTRAN-Investition? 15.01.2026 16:04:18

NASDAQ Composite Index-Papier ADTRAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein ADTRAN-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in ADTRAN-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der ADTRAN-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das ADTRAN-Papier bei 19,85 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das ADTRAN-Papier investiert hätte, befänden sich nun 503,778 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 413,10 USD, da sich der Wert eines ADTRAN-Papiers am 14.01.2026 auf 8,76 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 55,87 Prozent.

Der Börsenwert von ADTRAN belief sich jüngst auf 719,43 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

