ADTRAN Holdings Aktie
WKN DE: A3C7M6 / ISIN: US00486H1059
|Performance im Blick
|
16.04.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Papier ADTRAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein ADTRAN-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde das ADTRAN-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der ADTRAN-Anteile betrug an diesem Tag 18,46 USD. Bei einem ADTRAN-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,417 ADTRAN-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 85,21 USD, da sich der Wert einer ADTRAN-Aktie am 15.04.2026 auf 15,73 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 14,79 Prozent verkleinert.
Am Markt war ADTRAN jüngst 1,23 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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