Profitabler ADTRAN-Einstieg? 05.03.2026 16:03:36

NASDAQ Composite Index-Papier ADTRAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein ADTRAN-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in ADTRAN gewesen.

Am 05.03.2025 wurde die ADTRAN-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 10,59 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 9,443 ADTRAN-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 96,79 USD, da sich der Wert eines ADTRAN-Anteils am 04.03.2026 auf 10,25 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 3,21 Prozent verkleinert.

ADTRAN war somit zuletzt am Markt 797,67 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu ADTRAN Holdings Inc

Analysen zu ADTRAN Holdings Inc

26.02.26 ADTRAN Holdings Buy Warburg Research
08.11.24 ADTRAN Holdings Buy Warburg Research
07.08.24 ADTRAN Holdings Buy Warburg Research
08.05.24 ADTRAN Holdings Buy Warburg Research
Aktien in diesem Artikel

ADTRAN Holdings Inc 8,60 0,14% ADTRAN Holdings Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:32 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
05.03.26 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot
03.03.26 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen

Abwärtsdruck lässt etwas nach: ATX versucht sich an Erholung -- DAX startet höher -- Asiens Börsen erneut fester
Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es zum Start leicht nach oben. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

