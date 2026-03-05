ADTRAN Holdings Aktie
WKN DE: A3C7M6 / ISIN: US00486H1059
05.03.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Papier ADTRAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein ADTRAN-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Am 05.03.2025 wurde die ADTRAN-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 10,59 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 9,443 ADTRAN-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 96,79 USD, da sich der Wert eines ADTRAN-Anteils am 04.03.2026 auf 10,25 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 3,21 Prozent verkleinert.
ADTRAN war somit zuletzt am Markt 797,67 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Nachrichten zu ADTRAN Holdings Inc
