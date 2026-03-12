NASDAQ Composite Index-Papier ADTRAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ADTRAN von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen ADTRAN-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das ADTRAN-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die ADTRAN-Aktie bei 15,88 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das ADTRAN-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 62,972 ADTRAN-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 11.03.2026 auf 10,24 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 644,84 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 35,52 Prozent eingebüßt.

Der ADTRAN-Wert an der Börse wurde auf 823,81 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at