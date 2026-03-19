NASDAQ Composite Index-Papier ADTRAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ADTRAN von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in ADTRAN eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit ADTRAN-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren ADTRAN-Anteile an diesem Tag 17,86 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die ADTRAN-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 559,910 Anteilen. Die gehaltenen ADTRAN-Anteile wären am 18.03.2026 6 556,55 USD wert, da der Schlussstand 11,71 USD betrug. Mit einer Performance von -34,43 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete ADTRAN eine Marktkapitalisierung von 949,39 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at