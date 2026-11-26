So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die ADTRAN-Aktie Investoren gebracht.

ADTRAN-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 20,60 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 485,437 ADTRAN-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 4,41 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2 140,78 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 78,59 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von ADTRAN bezifferte sich zuletzt auf 351,57 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at