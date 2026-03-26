ADTRAN Holdings Aktie
WKN DE: A3C7M6 / ISIN: US00486H1059
|Langfristige Performance
|
26.03.2026 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Papier ADTRAN-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in ADTRAN von vor 10 Jahren angefallen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der ADTRAN-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 19,40 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die ADTRAN-Aktie investierten, hätten nun 5,155 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 12,64 USD gerechnet, wäre die Investition nun 65,15 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 34,85 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von ADTRAN bezifferte sich zuletzt auf 1,02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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