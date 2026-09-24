NASDAQ Composite Index-Papier ADTRAN-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in ADTRAN von vor 3 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in ADTRAN eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem ADTRAN-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das ADTRAN-Papier letztlich bei 8,26 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das ADTRAN-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 210,654 ADTRAN-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der ADTRAN-Aktie auf 7,11 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 607,75 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 13,92 Prozent verringert.

Insgesamt war ADTRAN zuletzt 593,48 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at