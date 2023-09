NASDAQ Composite Index-Papier Agenus-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Agenus eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Agenus-Aktien verlieren können.

Am 27.09.2020 wurde das Agenus-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Agenus-Aktie bei 3,95 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Agenus-Aktie investierten, hätten nun 2 533,801 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.09.2023 2 913,87 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1,15 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 70,86 Prozent verringert.

Alle Agenus-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 430,58 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at