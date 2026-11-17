Agilysys Aktie
WKN: 913094 / ISIN: US00847J1051
|Agilysys-Anlage
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17.11.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Papier Agilysys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Agilysys-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Agilysys-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 89,20 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,121 Agilysys-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 137,81 USD, da sich der Wert eines Agilysys-Papiers am 16.11.2026 auf 122,93 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 37,81 Prozent gleich.
Alle Agilysys-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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