NASDAQ Composite Index-Papier Agilysys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Agilysys-Investment eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Agilysys-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Agilysys-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Agilysys-Aktie an diesem Tag 11,28 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Agilysys-Aktie investiert, befänden sich nun 88,652 Agilysys-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 14.08.2023 auf 71,56 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 343,97 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 534,40 Prozent.

Alle Agilysys-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at