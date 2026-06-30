NASDAQ Composite Index-Papier Agilysys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Agilysys von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Agilysys-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde die Agilysys-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Agilysys-Anteile an diesem Tag 68,64 USD wert. Bei einem Agilysys-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,569 Agilysys-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 506,41 USD, da sich der Wert eines Agilysys-Anteils am 29.06.2026 auf 103,40 USD belief. Damit wäre die Investition 50,64 Prozent mehr wert.

Am Markt war Agilysys jüngst 2,89 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at