Lukrative Agilysys-Investition? 13.01.2026 16:04:20

NASDAQ Composite Index-Papier Agilysys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Agilysys von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Agilysys-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Agilysys-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 83,84 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Agilysys-Aktie investiert hätte, hätte er nun 11,927 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 12.01.2026 auf 116,63 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 391,10 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 391,10 USD entspricht einer Performance von +39,11 Prozent.

Zuletzt verbuchte Agilysys einen Börsenwert von 3,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

