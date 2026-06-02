NASDAQ Composite Index-Papier Agilysys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Agilysys von vor 3 Jahren eingefahren

Die Agilysys-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Agilysys-Anteile an diesem Tag 77,56 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Agilysys-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,289 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.06.2026 120,62 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 93,55 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 20,62 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Agilysys belief sich zuletzt auf 2,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at