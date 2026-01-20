NASDAQ Composite Index-Papier Agilysys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Agilysys von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Agilysys-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Agilysys-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 42,56 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Agilysys-Aktie investiert, befänden sich nun 234,962 Agilysys-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 16.01.2026 26 731,67 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 113,77 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 26 731,67 USD, was einer positiven Performance von 167,32 Prozent entspricht.

Agilysys markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at