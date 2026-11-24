Bei einem frühen Agilysys-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Agilysys-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Agilysys-Anteile bei 45,04 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 22,202 Agilysys-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.11.2026 gerechnet (113,04 USD), wäre das Investment nun 2 509,77 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 150,98 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Agilysys belief sich zuletzt auf 3,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at