Agilysys Aktie
WKN: 913094 / ISIN: US00847J1051
|Agilysys-Anlage im Blick
|
24.11.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier Agilysys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Agilysys von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das Agilysys-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Agilysys-Anteile bei 45,04 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 22,202 Agilysys-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.11.2026 gerechnet (113,04 USD), wäre das Investment nun 2 509,77 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 150,98 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Agilysys belief sich zuletzt auf 3,14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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