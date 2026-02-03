NASDAQ Composite Index-Papier Agilysys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Agilysys von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde die Agilysys-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Agilysys-Papiers betrug an diesem Tag 85,17 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Agilysys-Aktie investiert, befänden sich nun 11,741 Agilysys-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 047,90 USD, da sich der Wert eines Agilysys-Anteils am 02.02.2026 auf 89,25 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 4,79 Prozent vermehrt.

Am Markt war Agilysys jüngst 2,43 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at