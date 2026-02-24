NASDAQ Composite Index-Papier Agilysys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Agilysys-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Agilysys eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die Agilysys-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 10,59 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Agilysys-Aktie investiert hätte, hätte er nun 94,429 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 23.02.2026 auf 71,80 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 779,98 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 578,00 Prozent vermehrt.

Agilysys markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at