Agilysys Aktie
WKN: 913094 / ISIN: US00847J1051
|Agilysys-Investition
|
11.08.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Papier Agilysys-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Agilysys-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurde die Agilysys-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 10,62 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Agilysys-Papier investiert hätte, hätte er nun 94,162 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 073,45 USD, da sich der Wert eines Agilysys-Papiers am 10.08.2026 auf 106,98 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 907,34 Prozent gesteigert.
Agilysys markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Agilysys Inc.
|
11.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Agilysys-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Agilysys-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
04.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Agilysys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Agilysys von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
28.07.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.at)
|
28.07.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
28.07.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Agilysys-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Agilysys-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
27.07.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite sackt nachmittags ab (finanzen.at)
|
26.07.26
|Ausblick: Agilysys vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
24.07.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu Agilysys Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Agilysys Inc.
|92,00
|0,00%