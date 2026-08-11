NASDAQ Composite Index-Papier Agilysys-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Agilysys-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Agilysys-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Agilysys-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 10,62 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Agilysys-Papier investiert hätte, hätte er nun 94,162 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 073,45 USD, da sich der Wert eines Agilysys-Papiers am 10.08.2026 auf 106,98 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 907,34 Prozent gesteigert.

Agilysys markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at